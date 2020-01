Tielts provincieraadslid vreest voor mobiliteitsgevolgen van eventuele uitbreiding bedrijventerrein Meulebeke SVR

25 januari 2020

18u12 0 Tielt Tielts provincieraadslid Simon Bekaert is bang dat een eventuele uitbreiding van het bedrijventerrein Haandeput in Meulebeke voor extra zwaar vervoer door het centrum van Tielt zou kunnen zorgen. De gemeente Meulebeke gaf eerder deze week aan werk te willen maken van die uitbreiding.

Op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Unizo in Meulebeke zei burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) dat de West-Vlaamse Intercommunale een dossier klaar heeft voor een uitbreiding van de ambachtelijke zone Haandeput, tussen de Tielt- en Vijfstraat. Die zone omvat tien hectare voor lokale bedrijven en nog eens 4,5 hectare voor grotere regionale bedrijven. Meulebeke zou daar graag nog eens vijf hectare ontwikkelen.

Tijdens de voorbije provincieraad had raadslid Simon Bekaert (sp.a) daar zijn bedenkingen bij. “Het stadsbestuur van Tielt formuleerde destijds al bedenkingen over de mobiliteit rond Haandeput. Het is niet logisch dat zwaar verkeer van en naar Meulebeke nog steeds door het historische centrum van Tielt wordt geleid en daarbij drie verschillende schoolomgevingen passeert”, aldus Bekaert, die al langer voorstander is van een totaalverbod op zwaar verkeer in Tielt. Het raadslid vroeg daarop of het provinciebestuur al een aanvraag van Meulebeke had ontvangen en of de mobiliteitseffecten in kaart gebracht waren.

Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) bevestigde dat Meulebeke een uitbreiding van Haandeput naar voor heeft geschoven, al is nog lang niet zeker of die er ook komt. “De provincie heeft de vraag gesteld aan de steden en gemeente waar er nog nood is aan extra bedrijven. Daar is veel reactie op gekomen en niet alle voorstellen van alle gemeenten zullen weerhouden worden. Ik verzeker u dat onze dienst Ruimtelijke Ordening elk van de voorgestelde locaties zorgvuldig onderzoekt. Op dit moment ligt nog niet vast welke locaties er effectief ontwikkeld zullen worden. Ik vraag u om nog wat geduld.”