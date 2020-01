Tielts Damiaancomité klaar voor stiftenverkoop Sam Vanacker

16 januari 2020

11u03 1 Tielt In het hele land worden in het laatste weekend van januari stiftjes verkocht door de vrijwilligers van de Damiaanactie. Ook het Tieltse Damiaancomité verkoopt op 24, 25 en 26 januari de bekende stiften.

“Elke drie minuten krijgt iemand te horen dat hij lepra heeft”, weet provinciaal voorzitter en lokaal afdelingsverantwoordelijke Hein Samyn. “Stel je voor dat je ziek bent, maar niet naar de dokter kunt of dat de apotheek geen medicijnen heeft. Dat klinkt onvoorstelbaar, maar voor miljoenen mensen is het realiteit. Leprapatiënten worden vaak ook uitgesloten door vrienden en familie, verliezen hun baan en inkomen en moeten soms zelfs de rest van hun leven in afzondering wonen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen toegang krijgen tot kwalitatieve gezondheidszorg. Dat lepra sneller opgespoord wordt en dat handicaps tot een minimum herleid worden.”

De Damiaanactiestiften zijn tijdens het campagneweekend te koop bij lokale supermarkten en zijn ook online te koop. Giften kunnen gestort worden via BE05 0000 0000 7575. Wie wil helpen stiften verkopen, kan contact opnemen via samynhein@gmail.com of op 0468/40.84.13.

Meer over Hein Samyn