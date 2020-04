TieltRockt! afgelast door coronaperikelen CDR

01 april 2020

10u05 0

TieltRockt!, het driedaagse rockfestival met enkel Tieltse bands in Club 77, zal dit jaar niet doorgaan op 2, 9 en 19 mei 2020 maar schuift door de coronacrisis onmiddellijk op naar 1,8 en 15 mei 2021. Dat laat de organiserende punkband The Dirty Scums weten. “Omdat nu al een verlenging van de maatregelen wordt gesuggereerd tot en met 3 mei is het al quasi zeker dat minstens de eerste festivaldag niet zal kunnen plaatsvinden”, vertelt Bart D’ooghe. “Niet te onderschatten is dat bands door de huidige maatregelen momenteel niet eens kunnen samenkomen om te repeteren, wat een optimale voorbereiding dan ook grondig verhindert. Ook de publiciteit kan niet optimaal verlopen doordat cafés gesloten blijven en andere evenementen niet doorgaan. En dan spreken we nog niet over mogelijk nog langere verlengingen van de maatregelen. Met een illusie armer, honderden affiches en flyers op overschot, zo goed als alle voorbereidingen achter de rug, maar ook met een immense hoeveelheid drank op stock, moeten we in plaats van nog een maand te speculeren noodgedwongen en met spijt in het hart het bericht de wereld insturen dat TieltRockt! wordt verplaatst.”