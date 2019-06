Tieltenaars kunnen meeschrijven aan meerjarenplan Sam Vanacker

11u37 0 Tielt Vanaf vandaag kunnen alle Tieltenaars terecht op de website www.tielt.kiesmee.be om er mee te bepalen naar welke beleidsdomeinen er de komende zes jaar het meeste geld moet gaan. De resultaten zullen door het stadsbestuur gebruikt worden bij de opmaak van het meerjarenplan.

De opzet van het burgerparticipatieproject is relatief eenvoudig. De stad koos ervoor om een online begrotingsplatform op poten te zetten waarbij de Tieltenaars een virtuele portefeuille hebben die overeenkomt met het te spenderen budget van de stad Tielt. Burgers kunnen het geld uit die portefeuille naar keuze verdelen over twaalf beleidsdomeinen, gaande van sportinfrastructuur tot veiligheid.

Al valt meteen op dat de inhoud van de portefeuille erg beperkt is, terwijl veel van de te investeren bedragen relatief hoog zijn. “Daar zijn we ons van bewust, maar dat is nu eenmaal de realiteit”, zegt schepen Pascale Baert (Iedereen Tielt). “Het totale budget is gebaseerd op de effectieve beleidsvrije investeringsruimte die we deze legislatuur hebben. In de realiteit gaat het om 16,5 miljoen euro, maar daar trekken we alle investeringen die sowieso moeten gebeuren al van af. Zo wordt er bijvoorbeeld geld afgetrokken voor de brandweerkazerne. Dat hebben we beloofd aan te pakken voor de verkiezingen, dus die investering staat niet ter discussie. Uiteindelijk blijft er zo nog twee miljoen euro over om vrij te spenderen. Dat is niet veel, dus keuzes maken is de boodschap.”

Alle Tieltenaars die ouder zijn dan zestien kunnen nog tot en met maandag 9 september aan de hand van hun rijksregisternummer eenmalig inloggen op de site. Voor inwoners die minder vertrouwd zijn met een computer worden begeleide sessies georganiseerd in dienstencentrum ‘t Vijverhof op maandag 12 augustus (14 uur), dinsdag 20 augustus (10 uur) en donderdag 29 augustus (10 uur).