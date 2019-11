Tieltenaar Dirk Verbeke verkozen tot ‘Pool van het Jaar 2019 in België’ Sam Vanacker

13 november 2019

10u12 0 Tielt Voormalig Tielts stadssecretaris en curator van de reizende expo ‘Armoured Wings’ Dirk Verbeke heeft de award ‘Pool van het jaar 2019 in België’ gewonnen. Opmerkelijk, want Verbeke was de enige Vlaming van niet-Poolse afkomst die genomineerd was.

Tijdens het tweejaarlijks gala ‘Polak Roku’, dat op 12 november in Brussel plaatsvond kreeg Dirk Verbeke, die ook de voorzitter is van de vereniging Eerste Poolse Pantserdivisie België, de award Pool van het jaar 2019 in België in de categorie Polonia. Hij won de award als erkenning omdat hij zich al bijna dertig jaar inzet voor de Pools-Belgische vriendschap, maar vooral omwille van de internationale tentoonstelling Armoured Wings, over de bevrijding van Vlaanderen door Generaal Maczek en zijn Eerste Poolse Pantserdivisie.

De kandidaten voor de award zijn mensen die niet de Poolse nationaliteit hebben, maar zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor Polen, de Poolse gemeenschap en de Belgisch-Poolse samenwerking op sociaal, cultureel, educatief of wetenschappelijk vlak. Verbeke was de enige Vlaming van niet-Poolse afkomst die genomineerd was. In zijn korte bedankingstoespraak droeg Dirk Verbeke zijn award op aan de ongeveer vierhonderd Poolse soldaten die begraven liggen op Vlaamse kerkhoven.

De wedstrijd wordt georganiseerd door de Raad van de Poolse Gemeenschap van België, in samenwerking met de Consulaire Afdeling van de Ambassade van de Republiek Polen in het Koninkrijk Belgiië en de volgende organisaties: Poolse Emigratie, Polish Expat Network (PEN). Het gala is een van de belangrijkste events voor de Poolse gemeenschap in België.