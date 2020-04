Tielt zoekt uitbaters voor pop-upzomerbar op Poelberg vanaf 1 juli Sam Vanacker

08 april 2020

19u16 0 Tielt Het lijkt bizar in deze onzekere coronatijden, maar het Tieltse stadsbestuur is op zoek naar kandidaten om een pop-upzomerbar uit te baten op de Poelbergsite in juli, augustus en september. “Het contract van de concessiehouders loopt af op 1 juli en we kunnen fietsers en wandelaars die de Poelberg bezoeken straks niet voor een gesloten deur laten staan”, zegt schepen van Toerisme Hedwig Verdoodt (CD&V).

“Ik beseft ook dat er op dit moment weinig zekerheden zijn voor de horeca, maar toch willen we ons best doen om deze zomer continuïteit te verzekeren op de Poelberg”, legt Verdoodt uit. “Het contract van de uitbaters loopt na negen jaar af en ze willen het contract niet verlengen. Juli is een slechte periode om plots zonder uitbater te vallen. Als mensen straks weer naar hartenlust kunnen fietsen, moeten ze ook iets kunnen drinken op de Poelberg.”

Desnoods met eigen personeel

“We moesten een oplossing vinden en daarom lanceren we een zomerse pop-upconcessie van drie maanden. Zo kunnen kandidaten al eens proeven van de uitbating en als dat naar meer smaakt, kunnen ze vanaf oktober voor een volwaardige concessie gaan. Als we geen kandidaten vinden, gaan we tijdelijk stadspersoneel inschakelen achter de toog, net zoals we eerder bij de de concessie van het Gildhof hebben gedaan. Al staat of valt alles met een versoepeling van de coronamaatregelen. Als blijkt dat de horeca tot september dicht moet blijven, is het een ander verhaal.”

Wie interesse heeft, kan de concessieovereenkomst en inschrijvingsvoorwaarden raadplegen op de website van de stad Tielt. Je kunt ze ook schriftelijk aanvragen bij AGB Tielt, Markt 13, 8700 Tielt ter attentie van Sofie Verhelst of via sofie.verhelst@tielt.be. Kandidaatstellingen moeten ten laatste op 5 mei om 12 uur binnen zijn.