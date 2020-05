Tielt zet zich schrap voor heropening scholen: “Garanderen dat we 1.700 kinderen kunnen opvangen is niet mogelijk. Maar we gaan ons uiterste best doen” Sam Vanacker

10u52 0 Tielt Tijdens de allereerste (semi-)digitale gemeenteraad van Tielt was donderdagavond bijzonder veel aandacht naar de heropening van de scholen. Omdat veel lagere scholen niet voldoende personeel of ruimte hebben om les te geven en tegelijk noodopvang te voorzien, springt het stadsbestuur bij en zal er extra opvang voorzien worden buiten de scholen. Tielt zet zich schrap voor een enorme uitdaging.

Op 15 mei is het D-day. De lessen in de scholen starten dan terug gedeeltelijk op en veel ouders gaan terug aan de slag. De vraag van 1 miljoen is voor hoeveel kinderen er straks dagopvang voorzien moet worden tijdens de schooluren. Daarover trok de onderwijssector eerder al aan de alarmbel. Oppositiepartij sp.a zette de nood aan extra opvang op de agenda van de gemeenteraad in Tielt. Schepen van kinderopvang, jeugd en onderwijs Pascale Baert (Iedereen Tielt) had de berekening al gemaakt. “Onze stad telt 2.138 lagereschoolkinderen en kleuters. Aangezien de lagere scholen op halve kracht les geven zouden we in theorie tot 1.700 kinderen moeten opvangen. Dat is een probleem. De scholen hebben daar ruimte of het personeel niet voor.”

“Hoeveel kinderen het in de praktijk zullen zijn weten we niet, maar extra opvang zal zeer waarschijnlijk nodig zijn. Vrijdag (vandaag - red.) zitten we samen met de directeurs van de verschillende scholengemeenschappen en bespreken we wat de maximumcapaciteit van de scholen is, en hoe en waar we extra kinderen kunnen opvangen. Qua locaties denken we aan de sporthal, de Europahal, De Kommel en Sint-Paulus. Belangrijk is dat we de veiligheid garanderen en ten alle tijde weten welke kinderen zich waar bevinden. Dit wordt een huzarenstuk dat heel wat coördinatie zal vergen.”

Personeel van stadsdiensten inschakelen

“Dan komen we bij het personeel. Specifieke richtlijnen voor de noodopvang zijn er nog niet, maar in de scholen moet er 1 begeleider zijn per 14 kinderen. Kinderopvang Tanneke telt dertien voltijdsequivalenten. Niet genoeg voor 1.700 kinderen. Wellicht moeten we mensen van de jeugddienst en de sportdienst inschakelen. Scholen die geen personeels- maar wel een lokalentekort hebben, kunnen personeel detacheren naar lokalen van de stad. Garanderen dat we 1.700 kinderen kunnen opvangen is echter niet mogelijk. Maar we gaan wel ons uiterste best doen.”

Draagkracht

Al kan het best zijn dat het geen zo’n vaart loopt. Uit een bevraging van de UAntwerpen blijkt dat veel ouders ondanks de versoepeling van de maatregelen ervoor kiezen hun kind thuis te houden. En ook het speciale corona-ouderschapsverlof van Federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) zal een verschil maken. Hoe ver de draagkracht van de opvang na 15 mei in de praktijk gerekt wordt valt af te wachten. In het voorstel van Simon Bekaert van oppositiepartij sp.a stond donderdag als voorstel van beslissing letterlijk “Stad Tielt garandeert kinderopvang overdag, voor werkende ouders, zodat er samen met de scholen voldoende aanbod is.” Het is veelzeggend dat het voorstel na het betoog van Pascale Baert als volgt geformuleerd werd: “Stad Tielt organiseert binnen zijn draagkracht kinderopvang overdag, voor werkende ouders, zodat er samen met de scholen voldoende aanbod is.”