Tielt zet vrijwilligers in de bloemetjes en lanceert vernieuwde website voor vrijwilligers en verenigingen Sam Vanacker

07 maart 2020

Tijdens de Week van de Vrijwilliger zette het stadsbestuur van Tielt uitgebreid de vrijwilligers in de bloemetjes. Zo bracht het schepencollege deze week een bezoek aan verschillende instanties waar met vrijwilligers gewerkt wordt, terwijl ook de website www.tieltvrijwilligt.be in een nieuw jasje zit.

Al sinds begin deze week wordt er dagelijks een filmpje op sociale media gepost waarbij de burgemeester of een schepen een bezoek brengt aan een instantie waar met vrijwilligers gewerkt wordt. Zo werden de Fietsbieb, VV Tielt, de mooimakers, het archief, VOC Opstap, het Rode Kruis en de Minder Mobielen Centrale in de kijker gezet. Sinds vrijdag staat ook de nieuwe versie van tieltvrijwilligt.be online. Die website biedt een eengemaakt platform waarbij men de juiste informatie kan vinden over vrijwilligerswerk in Tielt, terwijl ook zo veel mogelijk vacatures voor vrijwilligers er opgenomen zijn. Zo worden vraag en aanbod gebundeld. Verenigingen die op zoek zijn naar vrijwilligers, kunnen vacatures toevoegen aan de site. Voor de site wordt samen gewerkt met het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk.