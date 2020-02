Tielt zet lokale sporters in de bloemetjes SVR

10 februari 2020

15u30 0 Tielt De laureaten van de Tieltse sportprijzen 2020 zijn Niels Vandenbroele (Sportman van het jaar), Ilse Desutter (Sportvrouw van het jaar) en Rube Creytens (Beloftevolle jongere).

Triatleet Niels Vandenbroele, verkozen tot Sportman van het jaar, stond in oktober aan de start van de iconische Iron Man triatlon in Hawai en haalde er een heel verdienstelijke 68ste plaats. Sportvrouw van het jaar werd Judoka Ilse Desutter. Zij zette mooie resultaten neer in het judo, met een derde plaats op het BK voor de jeugd en de vijfde plaats op het BK voor de volwassenen. Rube Creytens werd tot Beloftevolle jongere verkozen. Ruben van AV Molenland is amper negen jaar, maar werd in 2019 provinciaal kampioen in de vierkamp.

Tievolley sleepte de titel van Sportploeg van het jaar in de wacht en de Kickboksclub werd verkozen tot de meest beloftevolle ploeg van Tielt.

De Tieltse judoclub viel ook elders in de prijzen. Op 27 januari werden de Bekers van West-Vlaanderen uitgereikt in Ardooie. Dat is een ranking over alle gewichtsklassen heen, waar de judoka’s punten krijgen per gewonnen wedstrijd en behaalde podiumplaatsen. Bij de U21 dames behaalde Sportvrouw van het jaar Ilse Desutter de eerste plaats. Bij de U18 heren behaalde Alexander Tseboyev ook de eerste plaats.