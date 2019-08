Tielt wil gezinnen aan het sporten krijgen via Gezinssportdag CDR

30 augustus 2019

07u12 0

Wie sport, beleeft meer. En wie samen sport met het hele gezin, beleeft bovendien extra quality time op een leuke en gezonde manier. Vanuit dat gedachtengoed organiseert Stad Tielt op zondag 8 september voor het eerst een Gezinssportdag op sportsite De Ponte. Die dag kan je met het hele gezin proeven van een gevarieerd aanbod aan sporten, van waterpolo over dans tot kubb of een bankenwandeling. Je kan de Gezinssportdag doorlopend mee beleven tussen 9u30 en 15u30. Inschrijven kan bij de dienst Sport via 051/42.82.80 of sportdienst@tielt.be. Wie voor 6 september inschrijft, neemt gratis deel. De dag zelf betaal je één euro per persoon.