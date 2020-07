Tielt verplicht mondmasker op donderdag- en boerenmarkt CDR

20 juli 2020

Naar aanleiding van het nieuws over het stijgend aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus op diverse plaatsen in ons land, besliste het Tieltse stadsbestuur om het dragen van een mondmasker te verplichten voor personen vanaf 12 jaar op zowel de donderdagmarkt als op de boerenmarkt. Daarnaast bevelen ze iedereen vanaf 12 jaar ook sterk aan om een mondmasker te dragen in alle openbare gebouwen en in het winkelgebied. Ook herhalen ze dat de gekende veiligheidsmaatregelen zoals een goede handhygiëne en het respecteren van 1,5 meter afstand van kracht blijft. Ook de maatregelen in het woonzorgcentrum Deken Darras blijven verder gehandhaafd.