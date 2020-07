Tielt verplicht mondmasker in winkelstraten en beperkt bezoek in WZC Deken Darras tot de ‘bezoekbox’ CDR

24 juli 2020

16u11 14 Tielt Het Tieltse stadsbestuur en Zorg Tielt nemen enkele bijkomende veiligheidsmaatregelen in de strijd tegen COVID-19. Op verschillende drukke plaatsen wordt het dragen van een mondmasker verplicht en de bezoek- en uitgangsregeling van WZC Deken Darras wordt bijgestuurd.

Concreet worden mondmaskers in de Europastad vanaf zaterdag 25 juli verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar in de Kortrijkstraat, de Ieperstraat, de Bruggestraat tussen de Markt en de Peperstraat, op de Markt en het Alexianenplein. Ook in alle publiek toegankelijke gebouwen, op alle markten, in de horeca zodra je niet meer aan tafel zit en je je verplaatst en op het recyclagepark is een mondmasker vanaf zaterdag verplicht.

In WZC Deken Darras is bezoek enkel nog mogelijk in de ‘bezoekbox’. Dit na afspraak en met een maximum drie bezoekjes per week. Iedere bezoeker moet een mondmasker dragen van zodra hij of zij de site van het WZC betreedt tot bij het verlaten van de campus. Enkel tijdens het moment in de bezoekbox kan het plexiglas tussen bewoner en bezoeker een alternatief zijn voor het dragen van het mondmasker. Daar kan dus het mondmasker even afgenomen worden. Bezoek op kamer en in de binnentuin wordt tijdelijk niet meer toegelaten. Bestaande afspraken daarvoor worden geschrapt. De bewoners van het WZC mogen het gebouw alleen nog verlaten voor een noodzakelijke doktersconsultatie of voor noodzakelijke administratieve zaken. Dit steeds na overleg met de hoofdverpleegkundige of de directie die al dan niet groen licht geven. Bewoners kunnen het bezoek niet meer verlaten voor familiebezoek of een wandeling.

Meer over Alexianenplein

Bruggestraat

COVID-19

Europastad

Ieperstraat

Kortrijkstraat

Markt

Peperstraat