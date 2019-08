Tielt Vanessentens flitst je terug naar Europastad in jaren ’50, ’60 en ’70 CDR

Tielt Scenaristen Stefaan De Cloet en Danny Verlinden nemen je van 30 augustus tot en met 1 september met de ‘Tielt Vanessentens’ op sleeptouw door het levendige Tielt van de jaren ’50, ’60 en ’70.

Deze twee uur durende retro theaterwandeling van drie kilometer houdt halt op zes locaties die je Tielt tonen zoals je de stad nog nooit zag. Het parcours is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en deelnemers krijgen een consumptiebonnetje voor Foodtruckfestival Kantien Royal. De start en het einde van de theaterwandeling ligt aan het stadhuis op de Markt. Er zijn wandelingen op vrijdag 30 augustus om 19, 19.30, 20 en 20.30 uur. Op zaterdag 31 augustus maak je een duik in het verleden om 14, 14.30, 15, 15.30, 16.30, 17, 17.30 en 18 uur en op zondag 1 september wordt je terug in de tijd geflitst om 14, 14.30, 15, 15.30 en 15 uur. Tickets kosten twaalf euro, kinderen jonger dan 12 betalen acht euro. Bestellen kan tot en met 17 augustus bij het Stadspunt via stadspunt@tielt.be of op 051/42.81.11. Vanaf 19 augustus kun je terecht in CC Gildhof in de Sint-Michielsstraat, op www.gildhof.be, via reservatiedienst.gildhof@tielt.be of op 051/42.82. 20.