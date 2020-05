Tielt stimuleert aanleg tegeltuintjes Sam Vanacker

08 mei 2020

12u48 0 Tielt Wie een tegeltuintje wil aanleggen in Tielt kan voor de aanleg ervan gratis een beroep doen op de stad. Op aanvraag komen medewerkers van de technische dienst de tegels en de verharding verwijderen, waarna de put gevuld wordt met aarde.

Een tegeltuintje of een geveltuintje is een klein perkje aan de voorgevel van een huis met klimplanten of kleine planten. Het geeft een groener straatbeeld, lokt insecten en biedt een extra laagje isolatie voor je huis. “We willen Tielt groener maken en daarom willen we de inwoners stimuleren om een tegeltuintje aan te leggen”, zegt schepen van openbaar groen Roos Tack (CD&V). “Wie zo’n tuintje wil, kan dat aanvragen bij de milieudienst van de stad, al moet de aanvraag wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet er minstens 1,50 meter doorgang open blijven op het voetpad en moet het tegeltuintje op minstens 30 centimeter van de gevel van de buren liggen. De tegels en de verharding worden verwijderd door de stad en de putten worden gevuld met aarde. Desgewenst kunnen onze diensten ook advies geven over het interessantste type beplanting.”

Een tegeltuintje aanvragen kan vanaf 1 juni via milieudienst@tielt.be.