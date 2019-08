Tielt stapt mee in groepsaankoop zonnepanelen SVR

26 augustus 2019

14u43 1 Tielt In West-Vlaanderen is op 19 augustus opnieuw een groepsaankoop van zonnepanelen gestart. Het initiatief komt van het Energiehuis in Oostende en wordt naast de provincie ook door de stad Tielt ondersteund.

Met de vijfde groepsaankoop zonnepanelen kunnen deelnemers een compleet zonnepanelensysteem aankopen, inclusief plaatsing en elektrische keuring. Via het systeem van groepsaankopen zijn ondertussen al meer dan vijfduizend installaties geplaatst in West-Vlaanderen. Huishoudens met zonnepanelen kunnen per jaar tot 550 euro besparen op hun energierekening. Gemiddeld verdien je de kosten van een installatie in minder dan tien jaar terug.

Inschrijven voor de groepsaankoop kan tot 9 oktober op www.wijkiezen.be. Deelnemers ontvangen vanaf 21 oktober een individueel voorstel, waarna ze nog tot 6 december kunnen beslissen om al of niet op het voorstel in te gaan. Zowel particulieren, kmo's, vzw’s als verenigingen van eigenaars kunnen inschrijven.