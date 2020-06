Tielt scoort slecht op fietsveiligheid, stadsbestuur belooft beterschap Sam Vanacker

05 juni 2020

16u57 3 Tielt Voor fietsers in Tielt is het niet altijd even duidelijk waar ze terecht kunnen met vragen en opmerkingen, terwijl de stad slecht scoort op vlak van fietsveiligheid. Dat blijkt uit het jongste fietsrapport van de Fietsersbond en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V) belooft beterschap.

De Tieltse afdeling van de Fietsersbond vestigde woensdag al de aandacht op de slechte score van Tielt, terwijl oppositieraadslid Simon Germonpré (Open Vld) de kwestie ook op de gemeenteraad bracht donderdag. “Tielt haalt net geen 43 procent in dat onderzoek. Er is dringend nood aan een inhaalbeweging. Veel fietsers vinden het niet veilig om te fietsen in de binnenstad, terwijl het niet duidelijk is waar ze terecht kunnen met vragen of opmerkingen.”

Mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V) belooft beterschap. “We hebben al een lijst met fietsknelpunten opgesteld en een verkeersleefbaarheidsstudie is ondertussen besteld. Bij die studie zal niet alleen veel aandacht naar fietsers gaan, er hoort ook een participatietraject bij, waarbij iedereen opmerkingen en suggesties zal kunnen maken. Wat de onduidelijkheid rond het meldpunt betreft, moet ik toegeven dat ik daar erg verbaasd over ben. Er is het stadspunt, maar we hebben in Tielt toch ook al even een systeem waarbij iedereen via een link op de website van de stad meteen problemen aan de weg- of fietsinfrastructuur kan signaleren. Die meldingen komen dan rechtstreeks bij onze technische dienst terecht. Vorig jaar hebben we 121 meldingen gekregen en opgelost die te maken hadden met fietsen. Al zullen we het bestaan van die mogelijkheid nog eens extra in de verf zetten in onze communicatiekanalen.”