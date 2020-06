Tielt pakt uit met stevig zomeraanbod: fiets- en wandeltochten, kinderspelen op Alexianenplein en de sfeer van de Tieltse Europafeesten in de ether Sam Vanacker

24 juni 2020

11u30 6 Tielt Tieltenaars die deze zomer in eigen stad blijven, kunnen van een breed activiteitenaanbod genieten. Onder de noemer Zomer@Tielt lanceert de stad een aangepast zomeraanbod met zestien verschillende fiets- en wandel(zoek)tochten, er komt tijdens het weekend van de Tieltse Europafeesten een radiostudio in het stadhuis en het Alexianenplein wordt vier dagen per week omgetoverd tot kinderparadijs.

“De zomer van 2020 zal niet zijn wat we gehoopt hadden”, beseft burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V). “Er is geen traditioneel Tielt Zomert-aanbod, maar met de steun van de provincie hebben onze vrijetijdsdiensten de krachten gebundeld en een fijn alternatief uitgewerkt dat alles in huis heeft om samen met familie en vrienden te genieten van een leuke, coronaproof vakantie in eigen stad.”

Radio TEF

Er zijn dan wel geen Europafeesten, die sfeer van zal wel drie dagen in de ether hangen dankzij Radio Oost West. Op 3, 4 en 5 juli slaat de lokale radiozender de tenten op in de historische voorhal van het stadhuis. Ze maakt er live Radio Tieltse Europafeesten. Hideaway, McBee’s Brewery en De Schorriemorrieband, drie Tieltse bands die oorspronkelijk op het programma van de feesten stonden, komen optreden. Er staan ook interviews gepland met mensen die iets met de Europafeesten te maken hebben, terwijl er alleen nummers gedraaid worden van artiesten die ooit op de feesten hebben gespeeld. De zender is te vinden op 106.5 FM, maar SartoTV zal de uitzendingen ook streamen via YouTube. “Zo hopen we toch de sfeer van de Europafeesten tot bij de mensen thuis te brengen”, zegt schepen Grietje Goossens (Iedereen Tielt). “Anderzijds gaan we de horecazaken ook vragen hun radio af te stemmen op de zender, terwijl voorbijgangers op de markt ook door het raam een blik op de studio zullen kunnen werpen. Al is het niet de bedoeling dat het hier een overrompeling wordt.”

Speurtochten

In de tweede plaats zet Tielt deze zomer extra in op fiets-en wandeltochten. In Tielt en de drie deelgemeenten zijn tien nieuwe wandellussen van zeven of twaalf kilometer. Een bebloemingswedstrijd zat er niet in dit jaar, maar dankzij een ‘Bloemenfietstocht’ van veertig kilometer kun je de vijftig mooiste voortuintjes van Tielt en deelgemeenten bewonderen. Ook speurneuzen komen deze zomer aan hun trekken. Zo werkte stadsarchivaris Hannes Vanhauwaert een architectuurzoektocht uit waarbij dertig opmerkelijke gevels aan bod komen. Voor de kinderen is er een cluedozoektocht en een ‘Wie zoekt die vindt’-uitdaging. Wie het liever wat sportiever heeft, kan voor een bankenwandeling of een Fitnesscirkelroute kiezen. Tot slot werd er via de erfgoedapp van Faro ook een ‘Elf monumententocht in Tielt’ uitgewerkt.

Graffitimuur

Daar stopt het nog lang niet. Nog opmerkelijk is dat vanaf juli elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag reuzengezelschapsspelen opgesteld worden op het Alexianenplein. Kinderen kunnen er gratis gebruik van maken en elke week wordt het spelaanbod gewisseld. Ook op de collegesite valt wat te beleven. Daar wordt een creatieve ‘coronamuur’ opgezet. Het gaat om een reeks blanco panelen van 1,8 op 1 meter waar graffitikunstenaars of schilders hun creativiteit op los mogen laten. De panelen moeten wel gereserveerd worden op 051/42.81.11. Wie het mooiste paneel maakt, krijgt van het stadsbestuur de kans eeuwige roem te verwerven, want hij mag dan de oude gevel van de sporthal opfleuren.

Nieuwe website

Het volledige zomeraanbod, inclusief de trajecten en eventuele deelnameformulieren voor de wandelroutes en de (foto)zoektochten zijn vanaf 1 juli te vinden op de nieuwe toeristische website van de stad www.visittielt.be onder Zomer@Tielt. Wie liever meteen een gedrukt exemplaar van een van de zoektochten ontvangt, kan terecht bij het Stadspunt in het stadhuis.