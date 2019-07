Tielt Loopt vervangt jeugdlopen door gezamenlijke pisteloop: “Ouders lieten hun kinderen in jongere reeksen meelopen om meer kans te maken op een podiumplaats. Daar doen we niet meer aan mee” Sam Vanacker

02 juli 2019

09u45 0 Tielt Op zondag 14 juli is er opnieuw ‘Tielt Loopt’. Net als vorig jaar voert het parcours van de opvolger van de vroegere Watewyloop door het centrum van de stad en ligt de aankomst aan de vernieuwde atletiekpiste. Na een evaluatie van de eerste editie sleutelt AV Molenland (lichtjes) aan de formule.

“Er zijn een paar zaken die we onthouden van 2018", steekt Luc Vanneste van AV Molenland van wal. “De verhuis van Watewy naar de atletiekpiste bleek een goeie keuze. Vroeger stelden we vast dat na de Watewyloop niemand in Tielt iets gemerkt had van een loopwedstrijd. Nu lopen we over de markt en dat komt onze zichtbaarheid ten goede. Verder is onze recreatieve Poesloop bij het grote publiek nog steeds een succesformule.

Ingesteldheid van ouders

“Nieuw is dat we de looprichting op de piste omdraaien zodat de aankomst in de richting van het publiek en het clubhuis ligt. Veel leuker voor zowel de lopers als voor de toeschouwers. De jeugdlopen in verschillende categorieën vervangen we om praktische redenen door een recreatieve loop van tien minuten waarbij we met z’n allen zoveel mogelijk rondjes lopen rond de piste. Jeugdlopen klinken misschien mooi, maar in de praktijk zijn ze zenuwslopend. Vooral in de jongste leeftijdscategorieën zagen we telkens veel ontgoocheling bij het missen van een podiumplaats. Verder moesten we ook vast stellen dat de ingesteldheid van de ouders niet altijd een voorbeeld is. Je kind laten meelopen in een jongere reeks om zo meer kans te maken op het podium kunnen we niet goedkeuren. Daar doen we nu dus niet meer aan mee. Er zijn weliswaar ook prijzen te verdienen. We zetten op voorhand een aantal tijdstippen vast en wie dan als eerste de boog passeert, wint een prijs.”

Hoofdmoot van Tielt Loopt worden opnieuw de wedstrijden van 5 of 10 kilometer in het hartje van Tielt. De wedstrijd maakt deel uit van het criterium Lopen in het Molenland en er wordt met elektronische tijdsregistratie gewerkt. Vanneste geeft nog mee dat de 5 en 10 kilometer met een ronde ingekort zullen worden bij uitzonderlijke warme temperaturen (28 graden of meer), wat respectievelijk neerkomt op wedstrijden van 2,5 km en 7,5 kilometer.

Inschrijven kan via www.tieltloopt.be.