Tielt lanceert nieuw digitaal kinderopvangloket Sam Vanacker

16 januari 2020

10u15 0 Tielt Vanaf 1 februari wordt de zoektocht van ouders naar een kinderopvang een pak eenvoudiger dankzij een nieuwe website waarop twintig verschillende kinderopvanginitiatieven uit Tielt en deelgemeenten gebundeld worden.

De stad Tielt en het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) gingen in zee met vzw Infano, die een website ontwikkelde die ouders een overzicht geeft van het aantal beschikbare plaatsen bij alle onthaalouders en kinderopvanginitiatieven in Tielt, Aarsele, Schuiferskapelle en Kanegem. Via de website kan ook een aanvraag ingediend worden. Eerder had Tielt met de Kinderopvangwijzer al een vergelijkbaar systeem, maar dat bleek niet erg gebruiksvriendelijk. “Met het vorige systeem hadden we geen objectief zicht op het aantal beschikbare plaatsen, terwijl de onthaalouders veel tijd moesten investeren om alles up-to-date te houden, zonder dat daar veel voordeel tegenover stond”, zegt schepen van Kinderopvang Pascale Baert (Iedereen Tielt). “In de praktijk bleven ouders toch rondbellen op zoek naar dagopvang. Voortaan zijn die belrondes verleden tijd.”

Tielt krijgt van de Vlaamse overheid een subsidie van drieduizend euro voor het digitale kinderopvangloket. Ouders kunnen terecht op www.kinder-opvang.be/tielt. De site is nu al te raadplegen, maar digitale aanvragen zijn pas mogelijk vanaf 1 februari.