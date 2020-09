Tielt lanceert grote online enquête rond mobiliteit: “Hoe meer deelnemers, hoe meer inzichten” Sam Vanacker

30 september 2020

15u31 1 Tielt Sinds woensdag kan iedereen op Sinds woensdag kan iedereen op mobiliteit.tielt.be zijn of haar mening geven over de mobiliteit in Tielt en deelgemeenten. Daarmee start een nieuwe fase binnen het uitgebreide participatietraject verbonden aan de verkeersleefbaarheidsstudie die het Tieltse stadsbestuur begin dit jaar op touw zette.

Dit najaar maakt de stad werk van een nieuw verkeerscirculatie-, fietsbeleid- en parkeerbeleidsplan, waarbij de focus sowieso op fietsers en voetgangers zal komen te liggen. Enerzijds worden daarbij door het eerder aangestelde mobiliteitsbureau Vectris objectieve tellingen gebruikt, maar aan die studie is ook een uitgebreid participatietraject gekoppeld in samenwerking met het Antwerpse participatiebureau Createlli. “Met de online bevraging peilen we naar het draagvlak voor bepaalde maatregelen en brengen we de bekommernissen en voorstellen van de mensen in kaart. Alle inwoners en mensen die vaak in Tielt komen voor school, werk, shopping of vrije tijd, kunnen meehelpen nadenken over de verkeersleefbaarheid in onze stad”, zegt mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V).

Eigen voorstellen

De bevraging loopt gedurende de volledige maand oktober. “Wie meedoet, kan zelf anoniem aangeven wat een probleem is of wat beter kan. In de bevraging is ruimte voorzien om eigen voorstellen of ideeën mee te geven. Voor elke buurt kan je op een interactieve kaart punten met een specifieke verkeerssituatie aangeven waarover je een opmerking kan formuleren. Veel verenigingen hebben trouwens al spontaan hulp aangeboden om de bevraging verder te verspreiden en te helpen invullen.”

Ring vervolledigen

“De resultaten van de verkeersleefbaarheidsstudie zullen uiteindelijk ook worden gebruikt om de noodzaak voor de zuidwestelijke tangent aan te tonen”, stipt de schepen nog aan. “We verwachten en hopen dat velen hun steentje zullen bijdragen. Hoe meer deelnemers, hoe meer inzichten en hoe meer duidelijkheid.” In november worden de resultaten van de online bevraging voorgesteld en worden die ook samen met de inwoners besproken, al staat nog niet vast hoe dat in coronatijden concreet zal verlopen.