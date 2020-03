Tielt krijgt subsidie voor veiliger schoolomgevingen Sam Vanacker

02 maart 2020

16u06 0 Tielt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) geeft tien gemeenten een subsidie voor veiliger schoolomgevingen. Ook Tielt krijgt een deeltje van de koek.

Het gaat om ingrepen in 55 schoolomgevingen voor een subsidiebedrag van 337.769,76 euro. De stad Tielt krijgt 5.504,27 euro. “Met deze subsidie kunnen we samen met de gemeentebesturen de veiligheid in schoolomgevingen verhogen. De veiligheid van kinderen op weg naar school verhogen is cruciaal in mijn beleid de komende jaren”, zegt Peeters.

Tielts gemeenteraadslid Joris Tack (Open Vld) deed op de gemeenteraad van vorige maand nog het voorstel om deze subsidies aan te vragen voor betere signalisatie in schoolomgevingen. Tack wees daarbij op het dynamische verkeersbord dat al langer in de zone 30 in Pittem gebruikt wordt. Mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V) liet toen weten dat de subsidies al aangevraagd waren. “Het bestek voor een verkeersstudie is ondertussen uitgeschreven en ook de schoolomgevingen zijn daarin opgenomen. Concrete maatregelen zullen volgen, al moet ook gezegd dat veel scholen in Tielt langs een gewestweg liggen. Dat betekent dat we voor veel maatregelen eerst moeten overleggen met het Agentschap Wegen en Verkeer. Anderzijds volgt er ook eerst overleg met de scholen en met de verkeerscommissie.”