Tielt heft het glas op 2020 Sam Vanacker

05 januari 2020

13u13 5 Tielt Op de markt van Tielt vond zondag de traditionele nieuwjaarsreceptie voor inwoners plaats. Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) wenste zijn stadsgenoten het allerbeste toe. Daarna maakte Unizovoorzitter Dirk Braeckevelt de winnaars van de eindejaarsactie bekend.

Net als de voorbije jaren werden bussen ingelegd die de inwoners van de deelgemeentes gratis naar hartje Tielt brachten. Dankzij het zachte weer was het gezellig druk op de markt. De burgemeester gaf tijdens zijn nieuwjaarswoordje een beknopt overzicht van de geplande investeringen voor de komende vijf jaar, waarna de prijzen van de eindejaarsactie uitgereikt werden.

De hoofdprijs - een cheque van tienduizend euro te besteden bij een Tieltse autohandelaar - was voor Serge Snoeck, filiaalhouder van Cool Electro Cycles in de Kortrijkstraat. De twee reischeques van vierhonderd euro gingen naar de familie Royaert-Lambrecht en Martine Van Streydonck. De waardebon van vijfhonderd euro voor een nieuwe fiets was voor Heide De Witte-Verwilst uit Schuiferskapelle.

Aan deze editie van de eindejaarsactie deden 130 handelaars mee, zeven garages, twee reisbureaus en drie fietshandelaars. Alles samen zat er 25.000 euro in de prijzenpot.