Tielt Classics Tour afgelast Sam Vanacker

05 augustus 2020

12u50 0 Tielt De Tielt Classics Tour is afgelast. Normaal had die oldtimerrit, sinds 2016 een vaste waarde voor Tieltse oldtimerliefhebbers, op 6 september gereden moeten worden. Omwille van de toenemende coronadreiging besloot de organisatie de rit uit te stellen naar 2021.

Het team achter de rally had ondanks het coronavirus vol goede moed een datum geprikt en opende halfweg juni de inschrijvingen. De rit was helemaal volzet. “Door de recente berichtgeving omtrent het weer oplaaiende coronavirus hebben we helaas moeten besluiten om het event dit jaar niet te laten plaatsvinden. Veiligheid staat voorop. Het is erg onzeker wat voor maatregelen of restricties er op korte termijn nog gaan volgen. Bovendien zorgen die veiligheidsmaatregelen er voor dat het niet echt meer mogelijk is om er een ongedwongen en leuke dag van te maken. De reeds betaalde inschrijvingen zullen worden teruggestort.”