Theaterwandeling ‘Tielt Vanessentens’: Een tijdreis doorheen het volkse verleden van de stad Sam Vanacker

28 augustus 2019

13u56 0 Tielt Vrijdagavond gaat 'Tielt Vanessentens’ in première. Op zes verschillende historische locaties in de stad geven veertig acteurs drie dagen lang het beste van zichzelf. De eerste Tieltse theaterwandeling is niets meer of minder dan een warm bad Tieltse nostalgie geworden.

Dinsdagavond gingen de generale repetities van start. Onder andere cultuuricoon Jacky Vanmaele, wielerlegendes Briek Schotte en Roger De Cock, de kruidenierswinkel van de zusjes Braekevelt, het vroegere moederhuis in de Peperstraat, de frituur van Carola en café De Zwerver van Wilfried Remmerie passeren de revue. Op elk van de zes verschillende locaties krijg je een momentopname voorgeschoteld uit een tijd waarin het leven eenvoudiger was. Het personage Briek Schotte verwoordt het als volgt bij de scène aan huis Mulle: “Wij reden ten minste nog met de tube rond de schouders. Nu heeft elke renner vijf volgwagens mee.”

Veertig acteurs uit vier verschillende theatergezelschappen werken mee aan het project. De regie en de productieleiding is in handen van Stefaan De Cloet en Danny Verlinden, die ook het scenario schreven. De twee doken voor het scenario in hun eigen herinneringen. “Ik ben en blijf een geboren en getogen Tieltenaar”, zegt De Cloet. “Zo was café De Zwerver voor mijn generatie wat café De Keet vandaag is voor de jeugd. Ook pakweg het moederhuis en de frieten van Carola zijn dingen die heel veel Tieltenaars zich nog goed zullen herinneren”, legt de regisseur uit. “Danny en ik zijn de acteurs trouwens dankbaar dat ze zich konden vrijmaken voor de repetities, want tijdens de verlofperiode een dergelijk huzarenstukje op poten zetten is niet evident.”

Foodtrucks

Het idee voor de theaterwandeling komt vanuit het Tieltse stadsbestuur. “We dromen al langer van een retrowandeling”, legt Celine D’Hulst van de dienst vrije tijd uit. “Begin 2018 hadden we al eens een oproep gelanceerd bij de theaterverenigingen, maar toen was het te kort dag om nog tegen begin september een wandeling in elkaar te steken. De verenigingen waren al volop hun eigen producties aan het plannen. Eind oktober 2018 lanceerden we een nieuwe oproep en die had wel succes.” De timing van de wandeling is trouwens geen toeval. Nog dit weekend is er ook het foodtruckfestival Kantien Royal. Wie een ticket voor de wandeling koopt, krijgt er een gratis bonnetje voor het foodtruckfestival bij.

Deels uitverkocht

Alles samen worden er over de drie dagen heen zeventien wandelingen georganiseerd waarbij telkens veertig bezoekers kunnen meelopen. De wandelingen op vrijdag en zondag zijn ondertussen uitverkocht. Voor zaterdag zijn er wel nog tickets. Er wordt gespeeld tussen 14 en 18 uur en om het halfuur vertrekt een wandeling aan het stadhuis. Tickets kosten 12 euro, kinderen betalen 8 euro. Bestellen voor de zaterdag kan nog steeds via cultuurcentrum Gildhof, reservatiedienst.gildhof@tielt.be of 051 42 82 20.