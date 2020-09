Theater Malpertuis klaar voor veilige start van nieuw theaterseizoen Sam Vanacker

03 september 2020

15u31 1 Tielt Theater Malpertuis staat aan de vooravond van een nieuw en ongewoon theaterseizoen. Het Tieltse theater wil alle geplande activiteiten dit najaar laten doorgaan, weliswaar in coronaproof omstandigheden. De seizoensopening staat gepland op 18 en 20 september.

“Voorlopig is het aantal bezoekers beperkt tot vijftig per voorstelling. Alles wordt in het werk gesteld om iedereen zo veilig mogelijk te ontvangen”, stelt artistiek directeur Piet Arfeuille gerust. “Tickets kun je online reserveren. Als je reservatie uit meerdere tickets bestaat, gaan we ervan uit dat dit voor één bubbel is, waardoor je naast elkaar kunt zitten. Bij individuele reservaties worden de regels van social distancing in acht genomen.”

Bestelde tickets kunnen vanaf drie kwartier voor aanvang worden afgehaald aan de kassa. “Daarna kunnen bezoekers aan een tafeltje in de foyer gaan zitten tot het personeel hen komt halen en begeleidt naar hun plaats. Alleen gezeten aan een tafeltje mag je je mondmasker even afzetten en ook na de voorstelling word je uit de zaal begeleid.”

Op vrijdag 18 en zondag 20 september vindt de seizoensopening plaats, maar op zondag 13 september kun je op Open Monumentendag al een rondleiding volgen met acteur en voormalig directeur Bob De Moor. Inschrijven via paulien@malpertuis.be. Omdat de toekomst onzeker blijft, komt er voor dit seizoen geen gedrukte brochure. Meer info op de website van theater Malpertuis.