The Dirty Scums openen hun pop-upcafé nog eens op 13 september Sam Vanacker

03 september 2020

11u49 6 Tielt ‘In den Schuymenden Bierpot’, het zomerse pop-upcafeetje van The Dirty Scums in de Bilkbosstraat in Schuiferskapelle, gaat op 13 september nog eens open.

In juli en augustus pakten de oudste punkers van het land traditiegetrouw vier zondagen op rij uit met een pop-upcafé aan hun thuisbasis in Schuiferskapelle. Uitzonderlijk opent het cafeetje op zondag 13 september nog eens de deuren. “Normaal dragen we in september ons steentje bij aan de jaarlijkse Dorpsfeesten met Rock@Schuiferskapelle op zaterdag en de receptie en de kindernamiddag op zondag in Club ’77, maar door corona zijn de meeste activiteiten geannuleerd. Ter compensatie openen we op de zondag van de Dorpsfeesten vanaf 14 uur een vijfde keer de deuren van ‘In den Schuymenden Bierpot’”, zegt opperscum Bart D’ooghe. “Voor de gelegenheid zal de kindvriendelijke setting nog uitgebreid worden met een springkasteel.”