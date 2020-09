Terrein Dosko Kanegem afgekeurd Sam Vanacker

04 september 2020

12u22 10 Tielt H et terrein van voetbalclub Dosko Kanegem heeft een negatief keuringsverslag gekregen. Het veld haalde een onvoldoende op het vlak van belijning, terwijl er onvoldoende verlichting is rond de middenstip.

Oppositieraadslid Joris Tack (Open Vld) kaartte de kwestie donderdagavond aan tijdens de gemeenteraad. “De belijning is afgekeurd omdat de carré te klein zou zijn. Dat kan wellicht relatief snel opgelost worden, maar we vragen dat er ook dringend werk gemaakt wordt van de verlichting rond de middenstip, zeker aangezien de eerste ploeg straks op zaterdagavond wedstrijden speelt in de plaats van op zondagvoormiddag.” Schepen van Sport Hedwig Verdoodt (CD&V) reageerde dat zowel de belijning als de verlichting zo snel mogelijk aangepast zullen worden.