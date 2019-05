Tennisclub De Waaiberg pakt uit met dertigste dubbeltornooi Sam Vanacker

31 mei 2019

15u51 0 Tielt Tennisclub De Waaiberg organiseert tussen 12 en 23 juni al voor het dertigste jaar op rij een dubbeltornooi op de terreinen aan de Jules Van Ooststraat in Aarsele. “Jaar na jaar vinden meer clubs de weg naar ons tornooi”, aldus voorzitter Olivier Simoens.

“Met drie tennisvelden en een zeventigtal leden zijn we een relatief kleine club, maar op vlak van de sfeer en de gezelligheid zit het hier altijd goed. Ons tornooi lokt jaarlijks bijna negentig koppels en we zien dat we binnen het tenniscircuit toch een zekere naam opgebouwd hebben. De clubs uit de omliggende gemeenten vinden steeds vlotter hun weg naar Aarsele. Voor onze dertigste editie zouden we er heel graag een absolute topeditie van maken.”

Net als vorig jaar wordt er duchtig met prijzen gegooid. “Wie in de eerste ronde afvalt krijgt sowieso een goodiebag. De club met het grootste aantal inschrijvingen krijgt een magnumfles champagne, we verloten een fiets onder de deelnemers en alles samen wordt er voor ongeveer 4.000 euro aan prijzen verdeeld. Toch nog even benadrukken dat deelnemende koppels oog moeten hebben voor de beschikbaarheid. Als de inschrijvingen afgerond zijn dan maken we namelijk een strikt speelschema op en als daar plots een speler uit weg valt, dan is dat op vlak van organisatie geen lachertje. In dat verband ben ik trouwens het voltallige team medewerkers nu al dankbaar voor hun inzet.”

Inschrijven voor het tornooi kan nog tot en met 11 juni via olivier@simoens.be of 0496/26.08.61.