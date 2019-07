Teldag voor fauna en flora in regio breekt Belgisch record: 1.684 in 24 uur tijd Sam Vanacker

09u49 14 Tielt Op de derde editie van de 1.000-soortendag werden liefst 1.684 verschillende soorten fauna en flora geteld in 24 uur tijd, een record. Dit keer vond de jaarlijkse teldag van Stadslandschap ‘t West-Vlaamse Hart en Natuurpunt plaats in Wingene, Ruiselede en Tielt.

Het doel van de 1.000-soortendag is om na te gaan hoe het gesteld is met de biodiversiteit in de regio. In 2017 werden de teldag in Meulebeke en Pittem georganiseerd, het jaar nadien in Dentergem, Oostrozebeke en Wielsbeke. Toen werden respectievelijk 1.218 en 982 soorten gevonden. De resultaten van de teldag in Tielt, Ruiselede en Wingene werden woensdagavond voorgesteld op de Poelberg in Tielt. “Met 1.684 soorten is nu een nieuw Belgisch record gevestigd. Het vorige record was 1.500 soorten en dat was dan ook nog eens een teldag die we samen met Nederland organiseerden”, vertelt Isabel Lemahieu van Natuurpunt De Torenvalk. “De kans is trouwens groot dat het cijfer nog wat aangepast wordt, want niet alle insecten zijn al geïnventariseerd. Enkele van onze vrijwilligers zijn nog volop bezig met het determineren van hun vondsten.”

Zeldzame soorten

Tussen zaterdagmiddag 29 juni en zondagmiddag 30 juni trokken 53 waarnemers de baan op in Wingene, Ruiselede en Tielt. Alles samen deden ze 5.015 waarnemingen. Ongeveer de helft daarvan waren insecten. “We hebben ook enkele zeldzame soorten gevonden, waaronder de zwervende pantserjuffer, de stippelvaren, de kleine ijsvogelvlinder en de eiken-bloesemboktor. Stuk voor stuk soorten die in Vlaanderen haast niet meer voorkomen. Een mooie opsteker en een motivatie om op de ingeslagen weg verder te gaan.” Tielts schepen van Natuur Roos Tack (CD&V) verwoordde het als volgt: “Zoveel moois, zo dicht bij ons. Dat biedt stof tot nadenken. We moeten zorgzaam omgaan met wat de natuur ons te bieden heeft.” De resultaten van de derde 1.000-soortendag zijn te vinden op www.westvlaamsehart.be/1000soortendag.