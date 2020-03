Team in Sint-Jozefsinstituut stikt mondmaskers voor Sint-Andriesziekenhuis: “Minstens duizend maskers nodig” Sam Vanacker

16 maart 2020

15u31 0 Tielt In het Sint-Jozefsinstituut in Tielt zijn negen vrouwen aan het naaien geslagen om zoveel mogelijk medewerkers en vooral patiënten van het Sint-Andriesziekenhuis te voorzien van mondmaskers. Na drie dagen werk stond de teller maandag al op 260 maskers. Maar ze mikken op minstens duizend.

Als er een lichtpuntje is in deze coronacrisis, dan is het dat het virus mensen verenigt. Nadat het Sint-Andriesziekenhuis begin vorige week contact nam met de school - toen was er van sluiting nog geen sprake - schoot het Sint-Jozefsinstituut meteen in actie. “Lieven Ryckaert van het Sint-Andriesziekenhuis vertelde ons dat ze nog voldoende mondmaskers hadden om de volgende twee weken te overbruggen, maar hij vroeg ons of we konden helpen bij de productie van nieuwe”, zegt technisch adviseur Marianne Valcke.

De bedoeling was om vandaag pas te starten, maar zaterdagmorgen kregen we al de vraag van het ziekenhuis of we er datzelfde weekend nog honderd konden leveren. De voorraad was er sneller door dan verwacht Marianne Valcke

Naaicafé

Marianne contacteerde daarop enkele (oud-)leerkrachten en leden van het woensdagse naaicafé van de school en samen gingen ze aan de slag. “We gingen op zoek naar stof, maakten een patroon en werkten prototypes uit die we vorige week aan het ziekenhuis voorlegden. Het type met zonwerend katoen kreeg de voorkeur. De bedoeling was om vandaag (maandag, nvdr) rustig te starten, maar zaterdagmorgen kregen we al de vraag van het ziekenhuis of we er datzelfde weekend nog honderd konden leveren. De voorraad was er sneller door dan verwacht. Ik moest even slikken en het was alle hens aan dek, maar zaterdagavond konden we onze eerste honderd maskers afleveren.”

Ook kindermaskers

“Zondag gingen we voor de volgende honderd stuks en dit keer vroeg het ziekenhuis of we ook kindermaskers konden maken. Dat betekende een nieuw patroon, maar ook die uitdaging gingen we niet uit de weg. De eerste kindermaskers zijn ondertussen klaar. We vormen een goed geoliede machine waarbij iedereen zijn eigen taak heeft. Zo werken we volgens het principe van een lopende band. Al bewaren we wel voldoende afstand van elkaar en ontsmetten we regelmatig onze handen. Hoe lang we dit gaan blijven doen? Daar kan ik niet op antwoorden. Zo lang we kunnen. Al is nu al duidelijk dat er minstens duizend maskers nodig zullen zijn. We krijgen nu al vragen van mensen die hier willen komen helpen stikken, maar om evidente redenen is dat niet de bedoeling”, besluit Marianne. “Wie wil helpen, kan op eigen initiatief stof zoeken en mondmaskers maken op basis van onze patronen.” De patronen zijn te vinden op de Facebookpagina of op de website van het Sint-Jozefsinstituut.