Talent van eigen bodem gezocht voor nieuwe editie van TieltRockt! Sam Vanacker

17 december 2019

16u18 4 Tielt In mei 2020 vindt na een afwezigheid van vijf jaar een nieuwe editie van het gratis rockfestival TieltRockt! in Schuiferskapelle plaats. Het festival zet talent van eigen bodem drie dagen in de kijker en vindt maar om de vijf jaar plaats. Organisator vzw The Dirty Scums lanceert een oproep naar bands.

Bij de vorige editie in mei 2015 stonden er 29 bands op het podium in Club 77 en het festival lokte toen achthonderd bezoekers. Net als toen staat de derde editie van TieltRockt! weer open voor alle bands en singer-songwriters die een link hebben met Tielt. Van zodra een van de bandleden in (groot-)Tielt woont, kunnen groepen zich inschrijven. Qua genre mikken de organisatoren op alles met een gitaar in. Pop, rock, blues, punk, metal,... is welkom. Bands kunnen inschrijven via het formulier onder ‘Gigs’ op www.thedirtyscums.com. Inschrijven voor 31 december.