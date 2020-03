TAC Rally wordt uitgesteld Charlotte Degezelle

15 maart 2020



Het COVID19 virus, of beter gekend als Corona-virus, heeft de overheid ertoe verplicht om maatregelen te nemen en zo worden alle evenementen tot en met 3 april afgelast. Het bestuur van de Tieltse Automobiel Club heeft hierbij beslist om de TAC-rally die op 9, 10 en 11 april georganiseerd zou worden uit te stellen en op zoek te gaan naar een andere datum. “Het lijkt ons niet opportuun om de TAC-rally zo kort na afloop van de op vandaag geldende maatregelen tegen het Covid 19 virus te laten doorgaan en daar zijn verschillende redenen voor”, zegt het bestuur. “In eerste instantie hebben we op de rally minstens vijf noodartsen en een 20-tal verplegers en hulpverleners nodig die in deze moeilijke periode ingezet worden voor de algemene gezondheid van onze maatschappij en die dus niet extra belast moeten worden. Daarnaast hopen we dat de genomen maatregelen voor de indijking van de uitbreiding van het virus zorgen, maar de kans is echter groot dat de periode zal worden verlengd. Tot slot zitten we als organisatie in de eindfase van de voorbereiding en om verdere onkosten te vermijden en mogelijks grotere verliezen te lijden, wachten we deze periode niet af om een beslissing te nemen.” De Tieltse Automobiel Club is al in gesprek met de RACB, de collega’s van de SPA-Rally en de promotor van het Belgisch kampioenschap om een andere datum op de kalender te kunnen bepalen.