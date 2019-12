TAC-bestuurslid en voormalig uitbater Vijverhof Eric Goossens overleden Sam Vanacker & Erik De Block

26 december 2019

12u45 0 Tielt Tielt is een bekend gezicht kwijt. Eric Goossens (78) heeft in de nacht van 24 op 25 december de strijd verloren tegen ziekte. Hij was sinds 2001 bestuurslid bij de TAC-rally, was voorheen 34 jaar brandweerman en baatte ook nog eens 17 jaar samen met zijn echtgenote het Vijverhof uit.

“We zijn een monument verloren”, zegt Boudewijn Baertsoen van de TAC-rally. “Eric hield van auto’s en was destijds zelf ook rallypiloot. Net als bij BMW Le Couter, waar hij magazijnier was, was hij ook bij ons verantwoordelijk voor het materiaal. Die taak nam hij heel ernstig. Hij bouwde onze materiaalvoorraad eigenhandig uit en vandaag hebben we dankzij hem twee piekfijn geordende magazijnen. Maar Eric was al een paar jaar ziek en zijn gezondheid ging langzaam achteruit. Toch kwam hij op goede dagen in het magazijn zijn opvolger nog de kneepjes van het vak leren. We zijn hem dankbaar voor wat hij voor ons betekende en wensen zijn echtgenote en zijn familie veel sterkte.”

Naast de rally had Eric nog een pak andere passies en hij was sterk actief in het verenigingsleven. Zo was hij een van de stichters van kaartersclub De Vrije Kaarters, was hij 34 jaar brandweerman en was hij ook een van de drijvende krachten achter ATV Vierzon, een vereniging van liefhebbers van oldtimertractoren. In de jaren zeventig baatte hij samen met zijn echtgenote de bar van het Vijverhof uit en zetelde hij in het bestuur van Horeca Tielt, een vereniging die de belangen van de Tieltse cafébazen verdedigde.