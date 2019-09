Supervision wordt vanaf 2020 driedaags festival Charlotte Degezelle

29 september 2019

08u46 4 Tielt De Europastad mag vanaf volgend jaar uitpakken met z’n eigen meerdaags zomerfestival. De broers Robin Desoete en Lorenzo en Bjorn Charle, willen het dancefestival uitbouwen tot een volwaardige driedaagse met voor elk wat wils. Op vrijdag 31 juli 2020 pakken ze op het generaal Maczekplein uit met Q-Party Outdoor, terwijl op zaterdag 1 augustus de gekende Supervision festivalformule overeind blijft.. Op zondag 2 augustus plannen ze tenslotte een familiedag voor zowel de jonge als oude(re) Tieltenaars.

Supervision Festival is in 2020 aan z’n achtste editie toe en zal voor de derde keer georganiseerd worden door Robin Desoete en Lorenzo en Bjorn Charle, de broers achter onder meer Place2Party in Torhout. Na een succesvol festival dat afgelopen zomer 1.700 feestneuzen lokte, toont het trio zich nu bijzonder ambitieus voor de toekomst. “Het idee om Supervision verder uit te bouwen leeft al langer”, vertelt Lorenzo. “Aanvankelijk wilden we er vorig jaar al een tweede festivaldag aanbreien, maar uiteindelijk beslisten we om te focussen op één steengoede festivaldag. Daar zijn we in geslaagd en dat geeft ons de nodige drive om naar volgend jaar toe direct een heel stevige stap vooruit te zetten en van Supervision een driedaagse te maken. Waarom ook niet? Alle faciliteiten gaande van een podium tot het sanitair en de kraampjes voor eten en drank zijn present voor die ene dag dus kunnen we er gerust enkele dagen gebruik van maken. Maar we zijn bovenal Stad Tielt bijzonder dankbaar dat zij ons deze kans geven. We willen er dan ook alles aan doen om zoveel mogelijk Tieltenaars te betrekken en te lokken, en er tegelijkertijd voor zorgen dat we hen geen overlast bezorgen.”

Supervision 2020 staat op de kalender voor vrijdag 31 juli, zaterdag 1 en zondag 2 augustus. Dit opnieuw op het Generaal Maczekplein. “In tegenstelling tot veel zomerfestivals willen we de drie dagen heel divers invullen. Met voor elk wat wils”, gaat Lorenzo verder. “Concrete namen zijn er nog niet, maar wel al concrete concepten die we bundelen onder de noemer Supervision. Op vrijdagavond pakken we uit met Q Party Outdoor zijnde de nationaal zeer bekende Q Party die een heel breed publiek bereikt dankzij onder meer het foute uur. Op zaterdag staat de gekende formule Supervision Festival op de agenda en op zondag pakken we uit met Supervision Family. Die dag willen we graag iets terug doen voor de Tieltenaars jong en oud. We denken aan onder meer springkastelen, een leuke kinderact, een schlageroptreden,…”

Een verwacht bezoekersaantal op Supervision 2.0 kleven, is op vandaag nog moeilijk. “Het is wat afwachten. Op zaterdag mikken we sowieso op 2.000 bezoekers en van de andere twee dagen willen we ook een succes maken. We gaan er voluit voor maar het wordt natuurlijk wel een eerste keer.” Overnachtingsmogelijkheden zijn op vandaag trouwens niet aan de orde, maar aan combitickets wordt wel gedacht. “We vinden het belangrijk om wie meerdere dagen komt te belonen. We gaan ook alle mogelijke combinaties voorzien bij de combitickets”, besluit Lorenzo.

Meer op www.supervisionfestival.be.