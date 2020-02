Supervision strikt Samson & Marie voor eerste familiedag Sam Vanacker

21 februari 2020

18u00 16 Tielt Dancefestival Supervision, dat dit jaar voor het eerst een driedaagse is, heeft een klepper weten te strikken voor de familiedag op zondag 2 augustus. Samson en zijn nieuwe baasje Marie Verhulst komen met een live act naar het Generaal Maczekplein.

“Van zodra we wisten dat ze te boeken waren, zijn we er op gesprongen en we zijn een van de gelukkigen die door de selecties is geraakt”, zegt Lorenzo Charle van Supervision. “Naast Samson & Marie zullen nog andere Studio 100-figuren van de partij zijn, maar welke dat zijn, zullen we pas later aankondigen. Ook Thuis-acteur Matthias Vergels heeft zijn aanwezigheid al bevestigd. Al vermoed ik dat de respons op dit duo mooi zal zijn. Veel ouders zijn per slot van rekening opgegroeid met Samson & Gert, terwijl ze nu hun kinderen kunnen laten kennis maken met Samson & Marie. Ze gaan enkele van de grootste hits van Samson & Gert op het podium brengen, aangevuld met nieuwer materiaal.”

Kinderen mogen op de familiedag gratis binne, ouders betalen vijf euro. De line-up van het dancefestival op zaterdagavond werd eerder al bekend gemaakt. Tickets zijn te koop op www.supervisionfestival.be.