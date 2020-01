Supervision pakt uit met Cherry Moon Legends, Yves Deruyter, Da Rick, Blvckprint en Regi Sam Vanacker

31 januari 2020

16u07 4 Tielt De line-up van Supervision is bekend. Het dancefestival in Tielt krijgt deze zomer voor het eerst een meerdaagse formule en de affiche voor zaterdag 1 augustus is ondertussen helemaal rond. Oudgediende Regi is weer van de partij, maar ook Yves Deruyter, Da Rick, Cherry Moon Legends en Blvckprint komen naar het Maczekplein.

Supervision Festival is in 2020 aan de achtste editie toe en zal voor de derde keer georganiseerd worden door Robin Desoete en Lorenzo en Bjorn Charle, de broers achter onder meer discotheek Place2Party in Torhout. Voor het eerst wordt het festival een driedaagse, met op vrijdag een Q-party en op zondag een familiedag. Het zwaartepunt blijft echter het klassieke dancefestival op zaterdagavond, dat dit keer in een circusjasje wordt gestopt. De line-up van die avond is ondertussen rond en daar zitten enkele klinkende namen tussen. Komen nog meer naar het Maczekplein: DiMaro Ltd., Peter Luts, Sven Lanvin, X-TOF, Blvckprint, Vertigo, en Brainwashed.

Samen met de line-up werd ook de ticketverkoop op gang getrapt. Meer info is terug te vinden op de Facebookpagina van Supervision of op www.supervisionfestival.be.