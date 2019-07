Supervision krijgt sprookjesthema Sam Vanacker

18 juli 2019

14u43 1 Tielt Supervision slaat op zaterdag 3 augustus al voor het zevende jaar op rij de tenten op aan het Generaal Maczekplein. Opnieuw worden ruim 1.500 danceliefhebbers verwacht. Nieuw is dat zowel de inkom als het podium sprookjesachtig worden aangekleed.

“Zowel het podium als de inkom zullen dit keer helemaal aangekleed zijn in een sprookjesthema”, legt mede-organisator Lorenzo Charle uit. “Aan de inkom zorgen we bijvoorbeeld voor een grastapijt. Zo willen we de bezoekers als het ware laten binnenstappen in een andere wereld. We trekken het thema trouwens ook door in de animatie. We zorgen onder andere voor steltlopers, vuurspuwers en een laserman terwijl er bij de vips zelfs een tafelgoochelaar langskomt.” Een grote naam op de affiche dit jaar is het Duitse dj-trio Sash!, dat in de jaren 90 met Encore Une Fois en Ecuador twee wereldwijde hits scoorde. Nog op de line-up staan dj Ghost, Sylver, Bountyhunter, Brainwashed, Mark with a K, MC Chucky, Sandro Silva, Sarah Gold, Maddis, Dave Lambert en dj Wout. Tickets zijn nog te koop in voorverkoop via www.supervisionfestival.be aan 20 euro het stuk. Aan de deur betaal je 25 euro. De deuren gaan open om 16 uur.