Subsidieregeling Tieltse jeugdverenigingen verandert Sam Vanacker

03 juni 2019

16u43 0 Tielt Het subsidiereglement voor jeugdverenigingen in Tielt wordt aangepast, waardoor muziekvereniging Pro Musica en vzw Heelal - de vereniging achter Melkrock - voortaan minder subsidies van de stad krijgen.

Het nieuwe subsidiereglement staat op de agenda van de gemeenteraad van donderdag en is er gekomen op vraag van de jeugdraad. “In het nieuwe voorstel wordt een nieuwe definitie gegeven aan plaatselijk particulier jeugdwerk. Dat voorstel houdt in dat vzw Heelal en Pro Musica geen subsidie meer krijgen vanuit jeugdwerk”, zegt jeugdraadvoorzitter Brecht Devriendt. “Zo willen we alle kansen bieden aan traditioneel jeugdwerk.”

“Beide verenigingen werden op de hoogte gebracht”, legt schepen Pascale Baert (Iedereen Tielt) uit. “Subsidies voor de jeugd moeten per slot van rekening ook effectief naar jeugd gaan. Sommige verenigingen hebben ook een uitgebreide volwassenenwerking, terwijl er volgens het oude systeem ook een aanzienlijke subsidie voorzien was voor de huur van lokalen. En precies op dat vlak wringt het schoentje. Anderzijds komen die verenigingen dan doorgaans ook nog eens in aanmerking voor een cultuursubsidie, waardoor ze dus van twee walletjes eten. Daar maken we nu komaf mee.”

De vereniging die het zwaarst wordt getroffen door de nieuwe regeling is muziekvereniging Pro Musica. Die vereniging, die lokalen heeft in Huis Tabor, verliest 2.500 euro subsidie doordat ze niet meer als jeugdvereniging beschouwd wordt.