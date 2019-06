Subsidie voor heraanleg Neringenstraat niet meer in gevaar Sam Vanacker

27 juni 2019

09u36 0 Tielt De stad Tielt heeft uitstel gekregen van het Agentschap Onroerend Erfgoed aangaande de toekenning van een subsidie van 870.514,68 euro voor de heraanleg van de Neringenstraat. Die subsidie werd in 2015 al toegekend, op voorwaarde dat de werken binnen de vijf jaar zouden starten. Aangezien die deadline niet gehaald wordt, dreigde dat geld verloren te gaan.

Die vrees is nu van de baan. Met het oog op de naderende deadline werd om uitstel gevraagd en die vraag werd inmiddels goedgekeurd. De nieuwe deadline staat op 31 maart 2024. “Door omstandigheden buiten onze wil om verliep het dossier van de Neringenstraat nogal hobbelig”, zegt schepen van Openbare Werken Joris Vande Vyvere (CD&V). “De recentste vertraging kwam er nadat een aantal bewoners naar de Raad van State stapten omtrent het vastleggen van de nieuwe rooilijn. Door die procedure ligt het dossier voorlopig stil in afwachting van een uitspraak van de Raad van State.” De schepen geeft nog mee dat het Agentschap Onroerend Erfgoed - indien nodig - bereid is om de nieuwe deadline van 31 maart 2024 eventueel nog te verlengen.