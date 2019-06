Studie rond meer groen op collegesite lopende Sam Vanacker

07 juni 2019

13u49 2 Tielt Er loopt een studie rond de aanleg van meer groen bij het collegesiteproject. Oppositieraadslid Veerle Vervaeke (Open Vld) dringt aan op vooruitgang in het dossier van de collegesite. Volgens schepen Vincent Byttebier (CD&V) wordt het project wel degelijk verder gezet, maar moeten er nog een aantal aanpassingen aan de eerdere plannen gebeuren.

“De publiek-private samenwerking die de vorige meerderheid op poten heeft gezet, gaan we verder zetten”, zegt Byttebier. “Wel is er uit de voorbije inspraakronde gebleken dat de vraag naar meer groen op de collegesite duidelijk leeft. Dat aspect was ook al in ons bestuursakkoord opgenomen. Tegelijk kregen we ook enkele opmerkingen over de mobiliteit rond de site. We hebben ondertussen een studiebureau aangesteld dat voor beide aspecten een aantal voorstellen zal doen. Zodra die studie afgerond is, werken we verder aan het dossier.”

Vervaeke vroeg daarop een concrete timing, maar Byttebier ging daar niet op in. Wel gaf hij mee dat het schepencollege deze week naar Brussel was getrokken in de hoop een projectsubsidie los te krijgen voor het collegesiteproject. “We hebben het project gepresenteerd en hopen op een positief gevolg.”