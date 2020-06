Studenten kunnen (beperkt) samen blokken in Tielt, Aarsele en Kanegem Sam Vanacker

02 juni 2020

14u13 0 Tielt Studenten kunnen vanaf donderdag 4 juni samen blokken in De Kommel in Tielt, in het oud-gemeentehuis in Aarsele en in de parochiezaal van Kanegem. Al is het aantal beschikbare plaatsen wel beperkt door de coronamaatregelen.

De plaatsen zijn voorbehouden voor hogeschool- of universiteitsstudenten die thuis geen geschikte studieruimte hebben. In De Kommel is plaats voor 25 studenten, in Aarsele en Kanegem kunnen telkens 10 studenten terecht. Studenten worden gevraagd om de richtlijnen strikt op te volgen. Vooraf reserveren is noodzakelijk. Pas na bevestiging van je aanvraag ben je zeker van een plaats. Er wordt met weekreservaties gewerkt. De drie studieplekken zijn open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 22 uur. Reserveren kan via jeugddienst@tielt.be.