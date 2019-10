Strooiweide op begraafplaats krijgt vlonderpad Sam Vanacker

15 oktober 2019

12u37 0 Tielt De strooiweide op de begraafplaats van Tielt wordt heraangelegd. Er worden nieuwe herdenkingsbordjes geplaatst, de centrale haag verdwijnt en er komt een vlonderpad.

De werken zijn vorige week gestart en zullen in de week van 21 oktober afgerond zijn. De bedoeling is om een grotere en beter toegankelijke strooiweide te krijgen, ook voor minder mobiele personen. Dat gebeurt in door de aanleg van een vlonderpad. Verder krijgt het perceel ook nieuwe beplanting. Zo komt er een bloemenweide en is er straks ook ruimte voor een urnenbosje. De impact van de herinrichting op de omgeving blijft zo beperkt mogelijk uit respect voor de asverstrooiingen die er in het verleden plaatsvonden.