Stokerijstraat gaat dicht voor werken Sam Vanacker

22 juni 2020

16u27 8 Tielt De Watergroep voert werken uit aan de waterleiding in de Ringlaan en de Stokerijstraat in Tielt. Dat brengt wat verkeershinder met zich mee.

De bestaande waterleiding wordt vervangen. Op de Ringlaan is de rechterrijstrook tussen de Wingensesteenweg en de Egemsesteenweg in de richting van Pittem veiligheidshalve afgesloten. In de Stokerijstraat is er voorlopig een rijstrook afgesloten, maar vanaf maandag 29 juni gaat de straat een hele week dicht. Er is een omleiding.