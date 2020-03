Exclusief voor abonnees Stilste ambulancier houdt het na 34 jaar voor bekeken bij het Rode Kruis: “Mensen helpen zonder show te verkopen, dat was mijn missie” Hans Verbeke

06 maart 2020

06u44 5 Tielt Voor het eerst in meer dan dertig jaar brengt Frans Verhooghe (73) zijn zaterdagavond thuis door. “Tenminste, als ik niet opgeroepen wordt omdat ze volk te kort hebben”, lacht de Kanegemnaar. Als trouwe vrijwilliger voor het Rode Kruis in Tielt sliep hij elke weekendnacht in het Sint-Andriesziekenhuis, klaar om binnen de kortste keren uit te rukken met de ziekenwagen. “Discreet en efficiënt”, zegt Frans. “Poespas was aan mij niet besteed.”

Tijdens zijn legerdienst, ruim vijftig jaar geleden, werkte hij als ambulancier. En een aantal jaar na het huwelijk met zijn Christiane, besloot Frans Verhooghe lessen te gaan volgen om aan te sluiten als vrijwilliger bij het Rode Kruis. “Ik wou mensen helpen en had al wat ervaring, de keuze lag voor de hand”, zegt de minzame Kanegemnaar. “De eerste maanden rukten we nog uit van thuis maar al snel gingen mijn vaste compagnon van toen en ik inslapen, in het ziekenhuis. Dat was logischer en ook efficiënter”, zegt de voormalige vrachtwagenchauffeur. “Dat inslapen werd trouwens na verloop van tijd ook een wettelijke verplichting. Mijn jarenlange ervaring op de baan en het feit dat ik veel mensen kende, maakte dat we haast nooit op de kaart moesten kijken of de navigatie instellen om naar de interventie te rijden. Meer zelfs: aan de hand van het huisnummer wist ik vaak met zekerheid bij wie we zouden terechtkomen.”

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Aanbieding loopt nog 00 dagen 00 uren 00 minuten 00 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode