Stikatelier Sint-Jozefsinstituut blijft draaien en legt zich voortaan toe op schorten Sam Vanacker

31 maart 2020

10u22 0 Tielt Het team van dames dat twee weken geleden startte met mondmaskers maken in het Sint-Jozefsinstituut, blijft zich inzetten voor het Sint-Andriesziekenhuis. Alles samen werden er liefst 2.000 mondmaskers afgeleverd aan het Tieltse ziekenhuis.. En de naaimachines blijven draaien.

Op 14 maart startten negen (oud-)leerkrachten en vrijwilligers van het naaicafé van de school met het stikken van mondmaskers in het Sint-Jozefsinstituut. Daarmee gingen ze in op de vraag naar meer mondmaskers van het Sint-Andriesziekenhuis. Het team mikte in eerste instantie op duizend maskers, maar klokte uiteindelijk af op het dubbele. En het werk is nog lang niet voorbij. “Ons ‘stikatelier’ voor het goede doel draait nog steeds op volle toeren”, zegt coördinator Marianne Valcke. “De machines waren nog niet koud of het ziekenhuis stelde de vraag om beschermende schorten te maken. Net als bij de mondmaskers maakten we eerst een prototype dat ondertussen goedgekeurd werd. We zijn volop aan de slag en de eerste schorten zijn al klaar.”