Stier van 1.000 kilo sukkelt in waterput in weide LSI

29 augustus 2019

17u10

Bron: LSI 2 Tielt In de weide van een landbouwer langs de Vercamptstraat in Aarsele (Tielt) is donderdagnamiddag een stier van zo’n duizend kilogram in een waterput gesukkeld.

De landbouwer merkte het dier rond 15u in haar netelige positie op en riep de hulp van de brandweer van de zone Midwest in om het dier opnieuw op het droge te krijgen. De brandweer slaagde er snel in de stier te pakken te krijgen en aan de wal te houden. Maar het dier van een ton uit het water hijsen was een klusje waarvoor de hulp van duikers en het dierenredteam van de brandweerzone Westhoek werd ingeroepen. Zij kregen mechanische hulp van een Manitou.