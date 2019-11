Stevige discussie over studie collegesite: “Impact van ondergrondse parking op stad moet in kaart gebracht worden” Sam Vanacker

08 november 2019

14u30 3 Tielt Oppositiepartij sp.a trok donderdagavond fel van leer over de resultaten van de studie rond de collegesite. Volgens Birger De Coninck (sp.a) zegt het studiebureau letterlijk dat er een mobiliteitsstudie nodig is die de gevolgen van de ondergrondse parking voor Tielt in kaart brengt. Al zei het stadsbestuur daar geen woord over in hun communicatie.

Eerder maakte het stadsbestuur bekend dat de plannen met de collegesite - naar aanleiding van een nieuwe studie - nog gewijzigd zouden worden, weliswaar binnen de krijtlijnen die in de vorige legislatuur al vastgelegd waren. Het centrale parkgebouw en de ondergrondse parking zouden opgeschoven worden om plaats te maken voor meer groen en ook de mobiliteit werd hertekend. “Vreemd genoeg lezen we in de krant geen woord over de belangrijkste aanbeveling van het studiebureau, namelijk een mobiliteitsstudie naar de impact van de ondergrondse parking voor vierhonderd wagens op het verkeer in Tielt”, zegt De Coninck. “Alleen zo komen we nochtans te weten of die parking - en het project in zijn geheel - niet te groot is voor Tielt.”

Kwestie van interpretatie

Schepen Vincent Byttebier (CD&V) zei dat die studie er niet op korte termijn zal komen. “We zijn nu net een flinke stap verder met dit dossier en we gaan niet alles opnieuw op de lange baan schuiven. De parking staat in het bestek en die gaan we nu niet meer aanpassen. Het studiebureau doet inderdaad die aanbeveling, maar nergens zegt het bureau dat we die studie eerst moeten uitvoeren. Bovendien hebben we sowieso plannen om later deze legislatuur een brede mobiliteits- en parkeerstudie uit te voeren in groot-Tielt. Daarbij zal uiteraard ook aandacht gaan naar het centrum en naar het effect van die parking. Op basis van de resultaten daarvan kunnen we later nog aanpassingen doorvoeren om het verkeer vlot te laten rijden in het centrum.”

Oppositieraadslid Veerle Vervaeke (Open Vld), in de vorige legislatuur bevoegd voor de collegesite, trad Byttebier bij. “Niets belet ons in een latere fase de mobiliteit aan te passen aan de impact van de collegesite. Ons centrum bloedt dood en de collegesite zal daar verandering in brengen. Hoe sneller hoe liever.”