Stefanie en Michaël van restaurant QV geven de fakkel door aan Marie en Zora: “We krijgen twee prima opvolgers in de schoot geworpen. Die kans kunnen we niet laten schieten” Sam Vanacker

04 maart 2020

19u07 0 Tielt Stefanie De Coninck en Michaël Schoonaert, sinds 2015 de gezichten van restaurant QV, houden er in augustus na vijf mooie jaren in Tielt mee op. Het restaurantje in de Kortrijkstraat heropent na de zomer met Marie De Cloet en haar vriendin Zora Van Nieuwenhuyse als nieuwe zaakvoerders.

Stefanie en Michaël (beiden 32) toverden in 2015 het vroegere eetcafé met succes om tot een origineel restaurant met een beperkte kaart en een uitgesproken focus op verse producten. Het persoonlijke concept van het duo sloeg aan, de mond-tot-mondreclame deed haar werk en veel Tieltenaars sloten QV in de armen. Aan dat verhaal komt deze zomer een einde. “We hebben vijf mooie jaren gehad. Het contact met de klanten was fantastisch en we zijn erin geslaagd de keuken tot het niveau te tillen dat we wilden bereiken”, zegt chef Stefanie. “We stoppen op een hoogtepunt. Michaël en ik zijn anderhalf jaar geleden ouders geworden van Lena. Omdat een kindje moeilijk te combineren is met een eigen zaak, zeker als je niet met personeel werkt en niet bij de zaak woont, begonnen we voorzichtig na te denken over overnemers. Maar ook QV is ons kindje en dat laat je niet zomaar los.”

Voor de grap vroegen Marie en Zora me of QV over te nemen was. Ik aarzelde en heb me toen eigenlijk half versproken. Daarmee is het begonnen Stefanie De Coninck

Unieke kans

Opmerkelijk genoeg hadden Stefanie en Michaël niet eens de kans om aan te kondigen dat ze overnemers zochten. “Marie en Zora komen hier regelmatig eens eten. In december zaten ze aan tafel te praten over een plan om een restaurant over te nemen in Tielt. Voor de grap vroegen ze me of QV over te nemen was. Ik aarzelde en heb me toen eigenlijk half versproken. Daarmee is het eigenlijk begonnen. Een week later stonden ze hier opnieuw. Om ernstig te praten. Ze hebben allebei ervaring in de horeca en hebben ideeën zat. Michaël en ik beseften al snel dat we met Marie en Zora twee prima opvolgers in de schoot geworpen kregen. Niet evident in de horecasector en dus een kans die we niet konden laten schieten.”

Nieuwe naam

Marie De Cloet (29) en Zora Van Nieuwenhuyse (24) zien het alvast zitten. “Zora en ik zijn nu vier jaar samen en al van in het begin dromen we van een eigen restaurant. Omdat er nu veel zaken over te nemen staan op en rond de markt van Tielt besloten we dat het moment gekomen was om dat idee concreet te maken. Toen we wisten dat QV een optie was, was de keuze snel gemaakt. Het is een fantastisch pand met een van de mooiste stadstuintjes in Tielt. Zora en ik gaan het concept wel wat aanpassen en de gerechten zullen iets simpeler zijn, maar het blijft een restaurant. De zaak krijgt ook een nieuwe naam, al weten we nog niet welke.”

“De week van 9 augustus wordt de laatste week van QV”, pikt Stefanie weer in. “Ik ga weer kooklessen geven en wat freelance koken, terwijl Michaël opnieuw in het webdesignverhaal stapt en meer tijd in het Interresto-concept (een webplatform voor restaurants, nvdr) gaat stoppen. Al blijven we dus zeker nog open tot begin augustus. Iedereen blijft welkom en ook geschenkcheques blijven tot dan geldig. In september schuiven we zeker eens aan bij Marie en Zora.”