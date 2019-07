Statistiekbureau organiseert enquête in Aarsele VDI

30 juli 2019

15u18

Bron: VDI 0

In de loop van augustus organiseert Statbel, het Belgische statistiekbureau enquêtes in Aarsele. Ze doen een onderzoek naar arbeidskrachten. De geselecteerde huishoudens worden per brief verwittigd en ontvangen er op die manier ook de nodige duiding over. De enquêteurs zijn steeds voorzien van een legitimatiekaart.De stad moedigt inwoners aan om deel te nemen aan de onderzoeken, want de resultaten daarvan zijn slechts betrouwbaar wanneer er voldoende huishoudens aan meewerken.