Stadsvernieuwingsproject Collegesite krijgt fors duwtje in de rug dankzij subsidie van 1,7 miljoen euro Sam Vanacker

22 november 2019

13u19 1 Tielt De stad Tielt krijgt een subsidie van 1,7 miljoen euro van de Vlaamse regering voor het stadsvernieuwingsproject op de Collegesite. Dat betekent dat het stadsbestuur een pak meer financiële slagkracht krijgt voor het project. Volgens schepen Vincent Byttebier (CD&V) gaven de recente aanpassingen aan het project de doorslag bij de toekenning van de subsidie.

De Vlaamse regering heeft vrijdagochtend besloten 1.689.573 euro toe te kennen aan Tielt. Met dat geld zal de stad enkele verbeterpunten kunnen realiseren die eerder door het studiebureau Omgeving voorgesteld werden. Zo kan er werk gemaakt worden van een fiets- en mobiliteitsplan, bovengrondse fietsenstallingen en meer groen op en rond de site. Verder zal de Ieperstraat, waar de ingang voor de ondergrondse parking komt, aangepakt kunnen worden.

Opsteker

“Los van het financiële aspect is het ook een opsteker dat de Vlaamse regering achter ons staat”, zegt schepen Byttebier, die met het stadsbestuur op 26 april de subsidieaanvraag indiende. Na die aanvraag ging het stadsbestuur het project in juni verdedigen voor een elfkoppige jury in Brussel. “Het voordeel bij die verdediging was dat we de aanbevelingen van het studiebureau Omgeving al konden meegeven”, legt Byttebier uit. “De verbeteringen werden duidelijk naar waarde geschat. Ze gaven het project, dat bij een eerdere subsidieaanvraag nog negatief werd beoordeeld, een nieuwe dynamiek. Dat heeft de doorslag gegeven. Het project in Tielt staat nu in het rijtje van andere projecten in steden als Kortrijk en Antwerpen en daar mogen we best trots op zijn als kleine stad.”

Ook Veerle Vervaeke (Open Vld), die in de vorige legislatuur bevoegd was voor de collegesite, is tevreden met de subsidie. “Brussel erkent de noodzaak tot stadsvernieuwing, innovatie en hedendaags wonen en winkelen in de kern van onze stad. Wij zijn verheugd dat ons vele werk met deze aanzienlijke subsidie beloond wordt en we hopen dat er nu snel schot in de zaak komt.”

Eerste spadesteek nog deze legislatuur?

Wanneer de eerste schop in de grond gaat, valt nog af te wachten, al hoopt het stadsbestuur dat nog deze legislatuur te kunnen doen. In eerste instantie zullen de aanbevelingen van het studiebureau nu besproken worden met projectontwikkelaar THV Kortrijkstraat. Daarna kan de gunning gebeuren, moet nog een openbaar onderzoek gevoerd worden en moeten de nodige vergunningen binnengehaald worden. Verder wil de stad ook enkele percelen die palen aan het project in de Kortrijkstraat aankopen. Daarvoor werd in de meerjarenplanning een budget van drie miljoen euro voorzien.

De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 87 miljoen euro. De grootste inbreng komt van een private partner. Het financiële deel van de stad bedraagt 10 miljoen euro.